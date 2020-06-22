Бойфренд погибшей в ДТП Насти Тропицель объяснил, как произошла трагедия

В минувшее воскресенье, 21 июня, стало известно о гибели популярной российской блогерши Насти Тропицель. 18-летняя девушка разбилась на мотоцикле на Бали. По словам сотрудников местной дорожной полиции, Тропицель врезалась в бордюр и упала с мотоцикла, скончалась от полученной травмы головы до приезда сотрудников скорой помощи.

Как выяснилось, все это время рядом с девушкой был ее молодой человек Виктор, сообщает издание Starhit. Сразу после известия о ДТП в адрес парня посыпались обвинения в том, что он не сумел уберечь свою девушку от смерти. Виктор объяснил, как все было на самом деле.

По словам молодого человека, Тропицель ехала на мотоцикле с обычной скоростью, не более 100 километров в час, когда вдруг мотоцикл начал трястись и раскачиваться, из-за чего девушка и потеряла управление. Так что ее вины в происшествии нет, скорость она не превышала. Виктор попросил всех тех, кто знал Настю, помолиться о ней и вспомнить только хорошее.