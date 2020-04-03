«Удивительная»: Краснова на карантине поделилась памятными снимками с поездки на Бали

В кадре 23-летняя супруга Никиты Преснякова позирует в шелковой сорочке на фоне большой воды.

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова поделилась памятными снимками с поездки на Бали. Как и многие другие знаменитости, старший внук Аллы Пугачевой и его возлюбленная добровольно отправились на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.

Супруги предпочли уютное пребывание на бывшей даче Примадонны нахождению в четырех стенах. В первые дни Краснова помогала приводить в порядок придомовую территорию, а после, когда все задачи были решены, Алена решила вспомнить одну из поездок заграницу.

В личном микроблоге в Instagram девушка разместила снимки с балийского пляжа. В кадре наслаждающаяся жизнью Алена позирует фотографу в шелковой сорочке на фоне беснующихся волн.

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«Время разбирать архивы», — сопроводила она снимок пояснением.

Многие фолловеры по достоинству оценили и красоту героини снимков, и прелесть окружающей ее природы.

«Удивительная», «Прекрасная Алена», «Мы тоже скучаем по возможности куда-то выехать», — писали они.

Сама Краснова отметила, что готова будет пополнить портфолио не менее живописными кадрами, когда ситуация с вирусом немного утихнет.