«Удивительная»: Краснова на карантине поделилась памятными снимками с поездки на Бали

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова поделилась памятными снимками с поездки на Бали. Как и многие другие знаменитости, старший внук Аллы Пугачевой и его возлюбленная добровольно отправились на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.
Супруги предпочли уютное пребывание на бывшей даче Примадонны нахождению в четырех стенах. В первые дни Краснова помогала приводить в порядок придомовую территорию, а после, когда все задачи были решены, Алена решила вспомнить одну из поездок заграницу.
В личном микроблоге в Instagram девушка разместила снимки с балийского пляжа. В кадре наслаждающаяся жизнью Алена позирует фотографу в шелковой сорочке на фоне беснующихся волн.
«Время разбирать архивы», — сопроводила она снимок пояснением.
Многие фолловеры по достоинству оценили и красоту героини снимков, и прелесть окружающей ее природы.
«Удивительная», «Прекрасная Алена», «Мы тоже скучаем по возможности куда-то выехать», — писали они.
Сама Краснова отметила, что готова будет пополнить портфолио не менее живописными кадрами, когда ситуация с вирусом немного утихнет.