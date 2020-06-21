Татьяна Буланова несколько лет назад перенесла микроинсульт

Татьяна Буланова раскрыла тайну о своем здоровье. Во время эфира на телеканале «Россия 1» певица призналась, что несколько лет назад она перенесла микроинсульт. Что самое удивительное, артистка даже не подозревала о заболевании, пока недавно не сделала МРТ, которая и показало проблему. Буланова также вспомнила, что в апреле она уже попала в больницу в прединфарктном состоянии, но тогда она смогла быстро вернуться в форму.

Певица также пожаловалась на лишний вес, который она набрала в больнице и дома, из-за самоизоляции. Все же питание в медицинских учреждениях довольно калорийное и ставит своей целью поднять больного на ноги, а не сохранить его идеальную фигуру.

Напомним, в середине апреля СМИ узнали о госпитализации Татьяны Булановой, врачи тогда подозревали инсульт. Певицу доставили в одну из клиник Петербурга, а вскоре она сама вышла на связь и поделилась информацией о своем самочувствии. Также звезда пожаловалась на нехватку денег, так как из-за пандемии концерты массово отменили, а о накоплениях на черный день Буланова не думала.