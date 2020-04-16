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Татьяна Буланова рассказала о своем самочувствии в больнице

Звезду эстрады, 51-летнюю Татьяну Буланову экстренно увезли в клинику 11 апреля.

Татьяна Буланова рассказала о своем самочувствии в больнице
Певица Татьяна Буланова. Фото: КП/Стриж Мила

Знаменитая поп-исполнительница Татьяна Буланова попала в одну из питерских больниц с подозрением на инсульт 11 апреля. К счастью, страшное не подтвердилось: после проведенного обследования врачи установили у певицы тахикардию и дистонию. Спустя несколько дней артистку перевели в обычную больничную палату из отделения интенсивной терапии. Порталу 360.ру Татьяна Буланова рассказала о текущем самочувствии:

«Все хорошо, спасибо», — поблагодарила за беспокойство артистка. И отметила, что пока не знает, когда готовиться к выписке.

Известно, что хоть самочувствие Булановой и нормализовалось, врачи клиники будут собирать консилиум. По словам представителя певицы, артистку на этой неделе точно не выпишут.

То, что угроза миновала, певица сигнализировала своим поклонникам в личном «Инстаграме» буквально в первые дни после госпитализации. Звезда поделилась фотографией больничного ужина и поблагодарила фанатов за проявленное беспокойство.

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