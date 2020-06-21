Из семейного альбома: дочь Глаголевой обнародовала памятное фото, показав себя маленькую на руках у отца

26-летняя Анастасия Шубская не скрывает, что до сих пор очень близка с отцом. Возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина потеряв маму — актриса Вера Глаголева скончалась в августе 2017 года после продолжительной болезни — стала с большим трепетом относиться к близким: своим старшим сестрам Анне и Марии, а также родному папе. Кирилл Шубский во всем поддерживает наследницу. Супруг ныне покойной артистки с легкостью нашел общий язык и с зятем.

По словам Александра, Вера Глаголева относилась к нему с такой же теплотой и материнской нежностью. Актриса всегда проявляла интерес к тому, что происходит в жизни ее нового родственника. И искренне радовалась успехам Овечкина, относясь к нему как к собственному сыну. Глаголева не успела увидеть своего младшего внука Сережу. Малыш появился на свет спустя год, после смерти именитой бабушки. В августе крохе исполнится два месяца. В мае Шубская во второй раз стала мамой. Она родила Овечкину второго наследника — сына Илью.

В День отца Анастасия Шубская поделилась в Stories снимком из семейного архива, показав себя маленькую на руках у папы. Девушка не скрывает, что и по прошествии всех этих лет — повзрослев, она сохранила с родителем по-настоящему теплые отношения. Возлюбленная Александра Овечкина может доверить отцу все свои переживания, зная, что получит от него ценный совет.