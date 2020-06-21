«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Из семейного альбома: дочь Глаголевой обнародовала памятное фото, показав себя маленькую на руках у отца

Супруга хоккеиста Александра Овечкина до сих пор привязана к своему папе.

Из семейного альбома: дочь Глаголевой обнародовала памятное фото, показав себя маленькую на руках у отца
Вера Глаголева с дочкой Анастасией Шубской (Фото: Globallookpress.com)

26-летняя Анастасия Шубская не скрывает, что до сих пор очень близка с отцом. Возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина потеряв маму — актриса Вера Глаголева скончалась в августе 2017 года после продолжительной болезни — стала с большим трепетом относиться к близким: своим старшим сестрам Анне и Марии, а также родному папе. Кирилл Шубский во всем поддерживает наследницу. Супруг ныне покойной артистки с легкостью нашел общий язык и с зятем.

По словам Александра, Вера Глаголева относилась к нему с такой же теплотой и материнской нежностью. Актриса всегда проявляла интерес к тому, что происходит в жизни ее нового родственника. И искренне радовалась успехам Овечкина, относясь к нему как к собственному сыну. Глаголева не успела увидеть своего младшего внука Сережу. Малыш появился на свет спустя год, после смерти именитой бабушки. В августе крохе исполнится два месяца. В мае Шубская во второй раз стала мамой. Она родила Овечкину второго наследника — сына Илью.

Дочка актрисы Веры Глаголевой - Анастасия с отцом Кириллом Шубским
Анастасия Шубская поделилась памятным снимком из детства, показав себя на руках у отца (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

В День отца Анастасия Шубская поделилась в Stories снимком из семейного архива, показав себя маленькую на руках у папы. Девушка не скрывает, что и по прошествии всех этих лет — повзрослев, она сохранила с родителем по-настоящему теплые отношения. Возлюбленная Александра Овечкина может доверить отцу все свои переживания, зная, что получит от него ценный совет.

Тэги

Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяВера Глаголевадети звездестественная красотаЗвездные детизвезды на карантинеКрасота вне возраста
Loading...