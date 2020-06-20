«Поднимал руку на женщин»: режиссер Сергеев обвинил Ефремова в рукоприкладстве

Известный актер театра и кино Михаил Ефремов и его пьяное вождение, приведшее к страшному ДТП и гибели человека, продолжают оставаться в центре внимания. И накануне в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» гости вновь собрались обсудить скандального актера и его жизнь, поведение и зависимости.

Традиционно мнения на то, какое наказание должен понести артист, разделились. Одни считают, что его нужно надолго посадить за решетку, другие же уверены – Ефремова нужно пожалеть и не добивать. Например, артист Владимир Долинский опасается, что «Мишка со своей нервной системой, почками, печенью» просто не выживет в колонии.

Ему парировал режиссер Валерий Сергеев. Театральный деятель припомнил, что проблемы с пьянством и наркотиками у Михаила Ефремова существуют очень давно. Еще в бытность худруком в «Современнике» в 90-е Ефремов устраивал пьяные гастроли.

«Еще 30 лет тому назад он был хроник, — заявил режиссер. И обвинил Ефремова в том, что тот занимался рукоприкладством: «Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин».

Кого именно избивал Ефремов, Валерий Сергеев не уточнил. Известно, что актер до брака с Софьей Куликовой был четырежды женат. В общей сложности у артиста шестеро детей.