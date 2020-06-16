«Переживаю за психику Миши»: Рудинштейн выразил поддержку Ефремову

До сих пор не утихают обсуждения резонансного ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии, он протаранил лоб в лоб отечественный автофургон, водитель которого, Сергей Захаров, вскоре скончался.

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Звезду театра и кино заключили под домашний арест на два месяца, пока идет следствие по возбужденному уголовному делу. В крови 56-летнего Ефремова обнаружены не только алкоголь, но и следы наркотиков.

Шоу-бизнес разделился, как оно и бывает, на два лагеря: кто-то клеймит и проклинает любителя выпить, кто-то жалеет и поддерживает. Его давний друг, знаменитый продюсер и основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн уверен, что Ефремова сейчас нужно ограждать от самого себя. Он искренне переживает за артиста и призывает правоохранителей вести за ним круглосуточное видеонаблюдение – потому что опасается, что психика Ефремова может не выдержать прессинга.

«Против него много негатива, который может его спровоцировать на преступление против себя. Переживаю за психику Миши. Выдержит ли он? Ему ведь потом нужно будет выходить на сцену, а из зала могут кричать что угодно. Справится ли он с этим? Для меня главное, чтобы справился, все остальное мне неважно» — приводит слова 74-летнего кинодеятеля портал «Собеседник.ру».

Сам Ефремов спустя несколько дней после катастрофы и похорон погибшего, наконец, обратился к семье Захарова. Он попросил прощения, а также пообещал не пытаться «откосить» от срока. «Нет больше никакого Ефремова» — заявил артист и признался, что предал всех — и родных, и близких, и тех, кто ему верил.