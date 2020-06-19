Главное — избежать ревности: 49-летняя Хмельницкая обмолвилась о пополнении в семье

На личной страничке в Instagram 49-летняя Алена Хмельницкая обмолвилась о пополнении в звездном семействе. Как выяснилось, актриса театра и кино готовит для своей младшей дочери Ксюши необычный сюрприз. Экс-возлюбленная Тиграна Кеосаяна планирует подарить имениннице щенка. По этому случаю знаменитость решила обратиться к верным почитателям с просьбой: Алена не может решить, какую собаку подарить Ксении. А ведь уже скоро у девочки день рождения. Наследнице режиссера 24 июня исполнится десять лет. Именинница мечтает о «маленькой, черненькой кудряшке». При этом ни актриса, ни ее дочь на породе не зациклены. Однако по описанию Ксюша хочет обзавестись американским мини кокер-спаниелем.

При этом Хмельницкая уточнила, что у них в доме уже живут две собаки — лабрадор и полу-хаски. И они, как считает актриса, могут не потерпеть конкуренции и такую маленькую собачку к ним брать нельзя. Чтобы не вызвать у обитателей дома приступ ревности.

Примечательно, что слова Алены не оставила без внимания соведущая Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Так, Юлия Меньшова решила предупредить Хмельницкую, что кокер-спаниели обладают весьма привередливым и непростым характером. И к таким песикам нужно найти индивидуальный подход.

«Имейте в виду, что при несказанной красоте этой породы, у них часто очень сложный, непослушный характер, а главное — эта порода очень подвержена заболеваниям: уши и глаза — прямо бич! Так что, раз вы не зациклены на породе, я бы поискала другие варианты», — отметила актриса.

Напомним, что от Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая родила двоих детей: старшая дочка — 25-летняя Александра уже давно живет в Штатах. Под опекой звездной мамы остается Ксения.