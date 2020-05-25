«Та самая мачеха, которой я падчерица»: дочь Хмельницкой прочла любимый стих вслед за Симоньян 

25-летняя Александра Кеосаян присоединилась к челленджу своей мачехи. Вслед за журналисткой Маргаритой Симоньян дочка именитого кинорежиссера прочла любимый стих из собрания сочинения Иосифа Бродского. Нынешняя супруга Тиграна Кеосаяна дала понять, что считает поэта одним из своих любимых авторов.

Ко всему прочему, она предложила поклонникам присоединиться к ее импровизированным «внеклассным чтениям поэзии». Одной из первых инициативу Маргариты поддержала старшая дочка кинорежиссера. Саша опубликовала в Instagram свежий видеоролик, по достоинству оценив задумку мачехи. Девушка дала понять, что она разделяет любовь Симоньян к творчеству Иосифа Бродского.

«Принимаю челлендж!! @_m_simonyan_ — та самая мачеха, которой я падчерица — начала чтения Бродского на просторах Instagram. С удовольствием присоединяюсь с одним из моих любимых (Стихотворений. — Прим. ред.)», — отметила дочка Алены Хмельницкой.

Не секрет для многих, что актриса близко дружит с нынешней супругой своего бывшего мужа. Хмельницкая с легкостью нашла общий язык с Маргаритой Симоньян. Алена не раз бывала в гостях у кинорежиссера и его новой семьи. Судя по всему, взаимопонимание и гармония также царят в отношениях Саши и ее мачехи. Дочка артистки с пониманием отнеслась к разводу родителей.