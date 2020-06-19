«Не может быть»: Шэрон Стоун шокировала многих поклонников своим подростковым снимком

Звезда «Основного инстинкта» сильно изменилась с того времени.

Голливудская актриса Шэрон Стоун регулярно ведет свой микроблог в Instagram, делясь с подписчиками, которых, к слову, у нее более двух миллионов, селфи и видео. Часто среди контента звезды встречаются и черно-белые снимки – Стоун любит публиковать архивные кадры и предаваться воспоминаниям.

Так получилось и на этот раз. Звезда «Основного инстинкта» разместила черно-белый снимок с девушкой в очках и белой водолазке. «И вот она я в звуках музыки», — подписала фото знаменитость.

Многие подписчики не поверили своим глазам. Они не увидели ни капли сходства девушки на фото со своей любимой Шерон Стоун.

«Я думал, это Диана Китон», «Похожа на монашку!», «Не может быть.. неужели это ты?», «О Боже мой, кто это?», «Серьезная, милая и очень юная», «Что?» — восклицают некоторые комментаторы.

Свой микроблог звезда в начале лета использовала как площадку к поддержке читателей в период протестов, охвативших Америку. Голливудская дива поделилась, например, инструкцией, как обезопаситься в своем доме, если туда нагрянули мародеры.