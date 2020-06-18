Прощайте, кудряшки: вслед за Пугачевой посетил парикмахерскую и ее сын от Галкина

В преддверии дня рождения супруга Максима Галкина Алла Пугачева решила навести красоту и пригласила стилистов на дом. Примадонну стригли и красили два мастера в четыре руки. Легенда эстрады поражалась, до чего пришлось дойти в условиях пандемии коронавируса.

«Устраиваем подпольную парикмахерскую», — заметил один из бьюти-специалистов.

Вместе с мамой преображению подвергся и ее сын, шестилетний Гарри. У наследника Примадонны и Галкина – точно такие же, как у отца, волосы – густые, вьющиеся, пышные. Но ему обстригли копну очаровательных кудряшек, и в день рождения папу он поздравлял уже с короткой стрижкой. Однако, стоит заметить, что мальчику невероятно идет такая прическа.

В начале лета и глава семейства тоже посетил барбер-шоп. Максим Галкин признавался своим подписчикам в Instagram, что его волосы сильно отросли за несколько месяцев изоляции, и задавался вопросом, торопиться ему со стрижкой или нет. Однако, все же артист отправился к стилистам и навел порядок на голове.