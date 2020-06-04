В маске и перчатках: Галкин впервые за время эпидемии отметился в салоне красоты

В Московской области постепенно стали открываться различные заведения, включая салоны красоты. Правда, функционировать они могут при соблюдении необходимых условий, гарантирующих безопасность граждан – люди должны быть обеспечены масками, дезинфицирующими средствами и находиться друг от друга на безопасном расстоянии.

Максим Галкин за время пандемии коронавируса отрастил впечатляющую шевелюру. И, хотя многие находили ее весьма симпатичной, ведущий все-таки поспешил к своему мастеру по прическам. Примерив перчатки и медицинскую маску, он запечатлел этот практически эпохальный момент, обнародовав его в личном блоге.

Парикмахер Галкина тоже не забыл про защиту – глаза он прикрыл специальными очками, однако маска у него оказалась почему-то исключительно на губах.

Ранее мы писали о Яне Чуриковой, которая так и не смогла дождаться открытия своего любимого салона красоты и окрасила свои волосы сама. Эксперимент получился не самым удачным.