«Даже если это модно»: Асмус подвергла критике девушек, которые ходят с отросшими корнями

Жена Гарика Харламова заявила, что ее тошнит, когда кружку с напитком и тарелку с едой подают неправильно. А вот семечки она любит очищать сама. Свою публикацию звезда сопроводила смелым фото.

Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны». Но также девушка часто оказывается в центре скандалов. В прошлом году актрису подвергли критике за откровенные сцены в фильме «Текст», потом она узнала, что ее изображение использовали на надгробном камне для рекламы. Столкнулась жена Гарика Харламова еще и с предательством бывшей помощницы. А не так давно девушку подвергли критике за новое интервью, в котором она раскрыла свои комплексы и поведала о ссорах с супругом.

Но Асмус обладает хорошим чувством юмора. Она предпочитает ко всему относится легко. При этом актриса тщательно следит за питанием, чтобы не поправится, а вот ее муж уже несколько лет выслушивает шутки касательно своего тучного тела. Новый пост девушка решила посвятить любимой теме фанатов. Она раскрыла 10 новых фактов о себе и поделилась снимком, на котором позирует в кровати. Кристина предстала в кроп-топе и бархатных брюках с клепками. Она не постеснялась блеснуть грудью.

По словам артистки, ночью ее телефон всегда стоит в «авиарежиме», а если она делает покупки в супермаркете, то часто нюхает гели для душа, дезодоранты и кондиционеры для белья. Асмус подчеркнула, что делает это аккуратно и прячется от людей, чтобы ее не видели. Она также призналась, что не любит использовать слово «профукал». Также жена Харламова не любит холодную воду, не знает, как расположены некоторые органы в теле человека, а поцеловалась она впервые в 17 лет.

«Не могу понять, как люди, просто передавая кому-нибудь стакан с напитком, берут его прям сверху. Или даже засовывают палец внутрь. Или чужую тарелку берут так, что палец практически касается еды», — разоткровенничалась звезда.

Также Кристина поведала, что не может смотреть фильмы в плохом качестве или с плохой озвучкой. Девушка не назвала бы красивым отросшие корни, даже если это такой эффект в окрашивании.

«Мне не очень нравятся у девушек отросшие корни на волосах, даже если это модно и этот эффект (фиг знает, как он называется) сделан специально», — поясняла она.

А вот семечки актриса обожает. Она даже не жалеет маникюр, так как ей нравится самой очищать каждое зернышко от скорлупы. Поклонники нашли много схожих привычек у актрисы с собой. Другие восхитились ее фигурой. «Обалдеть, просто по каждому пункту попадание», «Жаркое фото! Плавит взгляд», «Так ты обычный человек», «Какая фигурка», «Ох, этот томный взгляд», — прокомментировали пост подписчики.