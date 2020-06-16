«Какая милашка!»: Асмус похвасталась своим новым образом

Накануне на НТВ состоялась премьера сериала «Герой по вызову» с участием известной актрисы Кристины Асмус. Звезда снялась в роли очаровательного следователя Елизаветы Леоновой. В своем Instagram супруга Гарика Харламова предстала в образе своей героини – в полном обмундировании служительницы закона. И многие подписчики пришли в восторг от снимков своей любимицы.

Большинство сошлось во мнении, что синяя форма очень идет Асмус. Более того, ее голубые глаза становятся еще ярче и краше благодаря этому оттенку одежды.

«Красивая Кристина», «Такая классная», «Какая милашка!», «Вам идет форма!», «Глаза!», «Очень красиво», «Какие красивые глаза!», «Классно смотришься, Крис», — написали некоторые.

Сама звезда призналась, что съемки сериала прошли два года назад. И при просмотре чернового варианта монтажа Асмус даже не сразу поняла, что это она там снимается. Кроме того, сериал очень много для нее значит.