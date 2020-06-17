«Кто кого перезагорает»: Хилькевич вслед за невесткой Орбакайте позировала в бикини

Недавно супруга Никиты Преснякова модель Алена Краснова устроила дачную вечеринку у бассейна в честь завершения режима самоизоляции и позировала в изящном бикини, демонстрируя идеальную фигуру.

Вслед за невесткой Орбакайте актриса Анна Хилькевич тоже похвасталась своими формами, выйдя вместе с подругами под жаркое летнее солнышко.

«А у нас тут соревнование кто кого перезагорает», — подписала снимок в своем Instagram Хилькевич.

33-летняя Анна Хилькевич – мать двоих детей. Старшей Арианне 5 лет, младшей Маше 2 годика. Но две беременности никак не отразились на фигуре звезды. Ее стройности может позавидовать любая юная модель.

В Москве в середине июня установилась жаркая погода, к радости вырвавшихся из изоляции. И многие селебрити спешат принять солнечные ванны, выбираясь поближе к водоемам или проводя время у собственных бассейнов на приусадебных участках.