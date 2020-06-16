«Прям тропики»: Максим Галкин сравнил свой сад с экзотической местностью

С наступлением сезона знаменитый телеведущий Максим Галкин радует поклонников видеопубликациями из своего цветущего сада, который опоясывает его замок в деревне Грязь. Супруг Аллы Пугачевой с упоением устраивает экскурсии фолловерам в Instagram и наслаждается видами, которые попадают в его объектив.

На этот раз Галкин запечатлел свое любимое имение в особое время суток – когда сад невероятно насыщен звуками. Телеведущий заснял для stories несколько видео, на которых наслаждается многоголосием птиц, сравнил свои владения с экзотической землей.

«Прям тропики», — подписал видео Галкин.

А на днях Галкин впервые показал цветущий сад целиком, во всей красе. Он провел настоящую экскурсию, где продемонстрировал самые любимые и ценные экземпляры растущих на территории поместья кустарников и цветов. Спирея, шиповник, рододендрон, азалия, бамбуковые деревья, ирисы, вейгела, стефанандра, сирень и ромашковое поле – поклонник садово-огородных работ Галкин с гордостью познакомил подписчиков со своими любимцами.