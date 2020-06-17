Передумали: семья погибшего в ДТП с Ефремовым не против взять компенсацию

Резонансное ДТП в центре Москвы с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова продолжает оставаться в центре внимания общественности. Накануне адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский озвучил позицию потерпевшей стороны: близкие не примут никакие деньги от Ефремова, как не приняли его публичные видеоизвинения.

Однако стали известны новые обстоятельства. Брат погибшего, Валерий Захаров, при встрече с адвокатом Ефремова, Эльманом Пашаевым, заявил, что готов обсуждать вопрос денежной компенсации.

«Он готов на все, он говорит: обращайтесь к Добровинскому по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский», — приводит слова Пашаева портал РБК.

О какой именно сумме может идти речь, адвокат не предполагает. Он ссылается на судебную практику по подобным делам. И подчеркивает: Ефремов готов компенсировать даже большую, чем того обязывает закон, сумму.

В то же время Александр Добровинский опроверг данную информацию. Он заявил агентству ТАСС, что на встрече с адвокатом Ефремова брат погибшего обсуждал пока лишь возможность переговоров.