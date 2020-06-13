«Мне нет прощения»: Ефремов обратился к семье погибшего в ДТП человека

В понедельник, 8 июня, заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил жесткое ДТП, в котором погиб 57-летний водитель автофургона «Лада» Сергей Захаров. Машина звезды вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с его транспортом. В крови Ефремова были обнаружены алкоголь и следы наркотических средств. Пока идет следствие, он по решению суда заключен под домашний арест.

Похороны Сергея Захарова прошли 11 июня. И лишь спустя четыре дня после страшной трагедии Ефремов обратился к его семье. Артист записал видеообращение, в котором просил простить его и пообещал оказать помощь.

«Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю, какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, но может быть потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил» — произнес Ефремов.

В почти двухминутном видео артист размышлял о том, что садиться пьяным за руль – непростительно. Он заверил, что «отмазываться», используя свои связи и звездное положение, он не собирается, потому что и так «все все видели».

«Слава богу, мама моя не видела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего» — закончил речь Ефремов.

Видео, по предположению пользователей в Сети, сняла его дочь Анна-Мария, которая посетила отца. Самому Ефремову запрещено пользоваться средствами связи, а также покидать жилье.