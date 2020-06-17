«Все мужики в сборе»: Костюшкин показал редкие кадры с 16-летним сыном на турнике

В июле первенцу Стаса Костюшкина — сыну Мартину — исполнится семнадцать лет. На личной страничке в Instagram экс-солист группы «Чай вдвоем» поделился редкими кадрами, запечатлев наследника на турнике. Поклонники подметили, что юноша заметно возмужал, и как отец может похвастаться весьма атлетичной фигурой. Судя по всему, сын эстрадного исполнителя не пренебрегает занятиями спортом. Ко всему прочему, Мартин неплохо ладит со своими младшими братьями. Старшего наследника Стасу Костюшкину подарила его экс-супруга танцовщица по имени Ольга. С ней певец прожил всего три года. И познакомившись с нынешней избранницей артист ушел из семьи.

Вот уже четырнадцать лет Стас живет вместе с чемпионкой России по акробатике и ведущей ток-шоу «Я худею». Юлия не только взяла фамилию мужа, но и родила ему двоих детей. Богдану тринадцать лет, а младшему Мирону в декабря исполнится пять. Всех своих сыновей Костюшкин приучает вести здоровый образ жизни. Артист уверен, что дети должны быть активными. Поэтому вместо игр за компьютером наследники певца проводят свободное время на спортивной площадке.

«Все мужики в сборе! Начинаем день с утренней гимнастики. Так здорово, папа не хочет уступать сыновьям, а сыновья папе», — подметил певец.

Стас устраивает для мальчишек совместные тренировки на снарядах. Так, наследники Стаса уже научились подтягиваться на турнике. Сам певец также не забывает о пользе разминок на свежем воздухе.