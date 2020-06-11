«Сегодня исполнилось 16 лет нашей любви»: Костюшкин трогательно обратился к жене-спортсменке

Музыкант Стас Костюшкин в Instagram поздравил свою супругу Юлию Клокову, которая подарила ему двух сыновей. Пара уже 16 лет вместе.

«И даже когда нас не будет, и жизнь просто канет во мгле, прошу пусть останутся эти две фотки стоять на столе. Сегодня исполнилось 16 лет нашей любви. Какая же выросла красивая и сильная девочка. Я горжусь, что она у нас есть и уверен, что она всю жизнь будет жить со своими родителями». Стас Костюшкин

Отметим, что третья жена Стаса Костюшкина — трижды чемпионка России по акробатике. В 1997 году она стала абсолютной чемпионкой мира по акробатике.

Кстати, сама Юлия также поздравила мужа со знаменательным днем, опубликовав их детские снимки. Она вспомнила, что 16 лет назад они сидели в машине. Костюшкин тогда говорил, что им необходимо быть вдвоем, но она сомневалась. На то, как она сказала, было масса причин.