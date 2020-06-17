«Хотел равняться на брата»: Прилучный рассказал о своих кумирах

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный вырос в многодетной семье. Отец ушел из жизни, когда будущий актер еще учился в школе. И поднимать на ноги, как и давать образование детям матери Прилучного Любови Юрьевне пришлось в одиночку. К слову, именно она повлияла на то, чтобы ее младший сын поступал в театральное училище.

У знаменитого актера есть старший брат Сергей. И именно его Павел считал образцом, и очень хотел быть похожим на него.

«Я прям хотел равняться на брата. Он прям такой молодец, все за что не брался, все делал. Рукастый. Я вот за что не берусь руками делать, все ломается, — признался артист, — «А он все мог починить. Ну как? И всегда я думал: это круто!».

Именно брат в свое время донес до Павла слова, повлиявшие на его мироощущение и определившие в какой-то степени его будущее. «Теперь ты за мужчину», — сказал он ему после смерти отца. У старшего родственника уже к тому моменту была своя семья. Прилучный осознал:

«Это действительно правильные слова, потому что они меня сподвигли быть лидером, — рассуждает звезда. И признается: «Это меня очерствило внутри, и я понял, что надо как-то выкарабкиваться».

В последующие годы своего профессионального становления кумиром для Прилучного стал Константин Хабенский. «Хотел прям равняться на Хабенского», — рассказал актер в интервью YouTube-проекту «вМесте».