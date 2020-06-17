Соседские разборки: Дэвид Бекхэм отстоял сторожку для охраны в своем загородном доме

Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы отстояли переделки, которые хотят провести в своем загородном доме в районе Котсуолд. У пары там шикарный особняк за 6 миллионов фунтов стерлингов, но недавно футболист решил усилить в нем безопасность и построить рядом сторожку для охраны, в которой его телохранители будут жить даже тогда, когда само знаменитое семейство будет находиться в Лондоне.

Одному из соседей звезды такие строительные планы не понравились, и он подал жалобу районным властям. По словам мужчины, задумка Бекхэма нарушит идиллическую картину английской сельской местности.

Но, как передает The Sun, официальная жалоба соседа была снята с обсуждения, а значит футболисту, скорее всего, разрешат воплотить его задумки в жизнь. Добавим, что, кроме трехкомнатной деревянной сторожки, Бекхэм еще планирует построить на своем участке винный погреб и подземный туннель, который, опять же, призван усилить безопасность звездного семейства.

Издание отмечает, что 45-летний футболист провел карантин в загородном доме вместе со своей женой и тремя детьми, и, очевидно, понял, что особняк маловат для них. В заголовке статьи журналисты обыграли новость так, будто Дэвид строит собственный форт.