«Талантливейшая семья»: режиссер «Текста» и «Холопа» Клим Шипенко в третий раз стал отцом

В начале лета режиссер фильмов «Текст», «Холоп», «Салют-7» Клим Шипенко получил престижную награду за свою скандальную картину «Текст» — ее признали лучшим полнометражным фильмом 2019 года. Правда, вручение происходило в режиме онлайн по причине ограничений из-за коронавируса.

За этим приятным событием последовало еще одно счастливое – Шипенко стал отцом в третий раз. Одна из звезд, сыгравших главную роль в его нашумевшем фильме, актриса Кристина Асмус в своем Instagram поздравила режиссера и его супругу Софью Карпунину с рождением малыша. 11 июня у пары появился второй совместный ребенок.

«На фото я с талантливейшей семьей режиссеров и близкими друзьями Климом Шипенко и Соней Карпуниной, у которых буквально на днях родился сын!!!!» — радостно сообщила Асмус.

Для Шипенко это уже третий ребенок. От предыдущего брака у него растет дочь. Асмус усыпала друзей поздравлениями и пожеланиями счастья, а также поздравила Шипенко с днем рождения, который состоялся у него накануне.

Именно роль в фильме «Текст» принесла Кристине Асмус бешеную популярность. Девушка снялась в достаточно откровенной сцене, которую ей припоминают до сих пор.