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Скандальный «Текст» Клима Шипенко получил награду за лучший полнометражный фильм

Картина удостоилась премии от представителей ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Скандальный «Текст» Клима Шипенко получил награду за лучший полнометражный фильм
Кадр из фильма "Текст". Фото: Централ партнершип

Представители ассоциации продюсеров кино и телевидения выбрали лучший полнометражный фильм. Престижную награду получила скандальная картина «Текст» режиссера Клима Шипенко с Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях, сообщает РИА Новости.

Напомним, фильм получил широкую известность в Интернете прежде всего благодаря весьма откровенной постельной сцене.

Из-за эпидемии коронавируса награда вручалась в режиме онлайн. В состав основного жюри входят продюсеры Сергей Сельянов, Сергей Мелькумов и другие. По словам Шипенко, он до последней минуты ожидал, что победит другой его проект, «Холоп». Так что награда для «Текста» стала для него полной неожиданностью.

Отметим, что на главную премию претендовали три российские картины: «Холоп» и «Текст» Шипенко, а также «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.

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