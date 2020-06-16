«Ай, нэ-нэ!»: Стриженова в шифоновом платье исполнила цыганочку, сидя в студии ток-шоу

В беседе с поклонниками возлюбленная Александра Стриженова призналась, что за время добровольной самоизоляции у нее появилась уникальная возможность отдохнуть от монотонных будней. Телеведущая впервые столкнулась с тем, что в ее съемочном графике возникло свободное время, которое она могла посвятить себе и близким ей людям.

Так, Екатерина Стриженова уточнила, что стала работать в кадре еще будучи юной девушкой. И с тех самых пор, каждый день Стриженовой был расписан едва ли не по часам. К тому же, как говорит знаменитость, она на месяцы вперед знала о предстоящих съемках в новых проектах. Иными словами, телеведущая привыкла к тому, что ее жизнь подчинена определенному укладу.

Несмотря на «карантинные» каникулы, возлюбленная Александра Олеговича не пренебрегала съемками в программе «Доброе утро» на Первом канале. Так, за один день со своей группой Екатерина могла отснять сразу несколько эпизодов. После чего знаменитость сразу же ехала домой.

На днях в микроблоге Стриженова поделилась свежими кадрами со съемочной площадки. Перед объективом камеры телеведущая предстала в трендовом шифоновом платье с гороховым принтом и рукавами-фонариками. Свою талию знаменитость подчеркнула белым пояском. Сидя за столом, пока операторы настраивали аппаратуру до начала съемок, Екатерина исполнила цыганочку. Так, возлюбленная кинорежиссера и сценариста продемонстрировала визитную карточку этого танца — так называемую «дрожь плечами».