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Звездный гость

Бритни Спирс решила вернуть свою знаменитую челку

Певица продемонстрировала новый образ в Instagram.

Бритни Спирс решила вернуть свою знаменитую челку
Бритни Спирс. Фото: globallookpress

После некоторого размышления Бритни Спирс решила вернуть свою челку, которую ранее она назвала большим усилителем уверенности.

Как только поклонники увидели новый образ Спирс, они затопили ее комментариями с признаниями в любви к ее челке. Многие фанаты отметили, что Бритни выглядит потрясающе, а также назвали ее юной королевой.

Даже бойфренд певицы Сэм Асгари оставил сладкое сообщение к ее посту, отметив, что множество людей в восторге от ее нового образа.

Спирс также поделилась второй серией фотографий в Instagram, надев топ с декольте и колье.

В прошлом месяце Спирс объяснила, что когда она была моложе, челка всегда заставляла ее чувствовать себя лучше. По словам певицы, она и не подозревала, что челка может помочь ей выглядеть настолько моложе.

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