Спустя четыре года после релиза альбом Бритни Спирс занял вершину хит-парада iTunes

Сборник Glory вышел аж в 2016 году, но безусловным лидером стал только сейчас.

Всемирно известная певица Бритни Спирс, похоже, возвращает себе былую популярность. Новый альбом звезды начала нулевых возглавил музыкальный хит-парад на платформе iTunes.

Glory стал девятым по счету сборником Спирс и весь сюрприз в том, что он был выпущен в далеком 2016 году. Так что занять первое место спустя четыре года после релиза — настоящее чудо.

Как отметила сама певица, она абсолютно не ожидала такого успеха. Бритни поблагодарила своих поклонников и заметила, что этот альбом — один из ее любимых.

Изначально Glory уверенно занимал пятую строчку, а потом внезапно перескочил сразу на первую, опередив таких конкурентов, как Charmbracelet Мэрайи Кэри и небольшой альбом Мадонны I don’t search I find.

В альбоме Спирс 12 композиций, в том числе Private show и Clumsy.