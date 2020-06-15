«Йес!»: адвокат Прилучного и Муцениеце не смогла сдержать эмоций

В понедельник, 15 июня, Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально стали свободны друг от друга. Теперь они не муж и жена, а просто люди, которые целых девять лет прожили вместе.

Стоит вспомнить, что отношения дали трещину вследствие весьма неприятного происшествия. Актриса подала заявление на развод после того, как Павел, по ее словам, ударил ее.

К сожалению, на заседание звезды не пришли, отправив вместо себя адвокатов. Также неприятный сюрприз ждал и журналистов различных изданий, которые хотели первыми заполучить важную информацию. Но увы, по требованию судьи заседание проходило в закрытом режиме, а всех представителей прессы попросили покинуть зал. Как сообщает Telegram-канал «Не Малахов», адвокат звезд не смогла сдержать эмоций и воскликнула «Йес!», когда журналистов попросили уйти. Видимо, порадовалась, что некоторые детали дела останутся неизвестны общественности.

Заседание закончилось мирно, Агата Муцениеце стала обладательницей квартиры и иномарки.