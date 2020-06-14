Сын Ким Кардашян сделал маме неожиданный подарок

Ким Кардашян пришлось сделать несколько исправлений в ответ на подарок, который она получила от своего сына Сэйнта на День матери в этом году. Сын звезды составил небольшой список, в котором отметил характерные черты мамы, чтобы показать, как хорошо он ее знает.

«Какого черта» — шутливо написала мама четырех детей в своем Instagram аккаунте, отметив, что, хотя сын сказал, что ее любимая еда спаржа, на самом деле она ненавидит этот овощ. Что касается того, что делает Кардашян такой особенной, Сэйнт ответил, что «она прижимается ко мне и покупает для меня вещи».

Также в пятницу женщина радостно объявила, что ее младший ребенок Псалом Уэст начал ходить, добавив, что он у нее самый сладкий.

На прошлой неделе счастливая семья отпраздновала день рождения Канье Уэста, Ким написала сообщение в социальных сетях и поблагодарила артиста за то, что он всегда был собой и никогда не позволял миру изменить себя.