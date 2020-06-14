«Такая актриса»: Лиза Галкина в белоснежном наряде рассказала Алле Пугачевой сказку собственного сочинения

Можно бесконечно смотреть на огонь, текущую воду и воркующую Лизу Галкину. Шестилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина давно стала кумиром миллионов фолловеров. И, судя по всему, у девочки все еще впереди, ведь артистические задатки и творческие способности у малышки явно присутствуют.

На одном из фан-аккаунтов девочки бурно обсуждается видео, где малышка рассказывает своей матери сказку про волшебную розу, из-за шипов которой люди превращались в драконов. Лиза делает это с характерной харизматикой, смешно выпучивая глазки и значительно поднимая пальчик в особо важных местах. На дочке Галкина при этом был надет праздничный наряд – белая блузка на пуговках, а в волосы вплетены красивые ленточки. Скорее всего, она вместе с мамой пришла на какое-то детское торжество.

В разговоре с наследницей Пугачева решила уточнить – неужели роза была злая? Как оказалось (по версии Елизаветы), цветок был добрым, а вот шипы у него – злые. А куст даже «спать укладывает».