«Максимально»: накануне первого заседания о разводе Джиган признался, что счастлив

В звездных хрониках снова гремит имя Джигана, хотя, признаться, оно оттуда и не пропадало. Но на этот раз в связи с хорошими новостями. Первая – это то, что музыкант совместно с Тимати и блогером Даней Милохиным записал трек «Хавчик» и снял клип на него. И видео два дня занимало первую строчку в трендах YouTube – его уже посмотрели более двух миллионов раз.

Вторая новость очень нравится и греет душу поклонникам многодетной семьи Джигана. Оксана Самойлова, уверены многие, простила своего оскандалившегося благоверного и готова отказаться от намерения развестись. Она спустя несколько месяцев после неадекватного инцидента с мужем наконец появилась в его Instagram.

Более того, модель побывала на шоу «Вечерний Ургант» вместе с рэпером. Именно эти факты наверняка и стали причиной прекрасного настроения звезды – он поделился новостью о том, что счастлив.

«Я максимально счастлив — родные здоровы и рядом, друзья и близкие на связи, а я сам вижу впереди только вершины, которые готов покорять! Хочу сказать главное — берегите своих, любите их» — написал артист.

Это признание еще раз доказывает, что в семье рэпера и модели наступил мир. Так это или нет, мы сможем узнать совсем скоро — первое заседание по делу о разводе состоится уже 15 июня.