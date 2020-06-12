Воссоединение состоялось: Самойлова отправилась с Джиганом на шоу «Вечерний Ургант»

Накануне в Сети состоялась премьера трека «Хавчик», который записали рэперы Джиган и Тимати совместно с TikTok-блогером Даней Милохиным. Спустя двое суток после релиза на YouTube клип уже посмотрели почти четыре миллиона раз. И музыканты выступили со своим новым хитом в вечернем шоу у Ивана Урганта на Первом канале.

Вместе с рэперами на записи «Вечернего Урганта» появилась и возлюбленная Джигана Оксана Самойлова. Девушка следила за выступлением мужа в зрительном зале.

Это в очередной раз убедило поклонников многодетной семьи музыканта к выводу, что супруги, наконец-то, помирились, и развода не будет. Кроме того, Самойлова все чаще стала появляться в Instagram Джигана. В день премьеры радостный музыкант прокатил любимую на квадроцикле по поселку.

Напомним, на развод Оксана Самойлова подала после того, как устала от бесшабашных выходок супруга. Джиган, отмечая рождение долгожданного сына, так увлекся, что потерял связь с реальностью и угодил в рехаб сначала в Майами, а по возвращении в Москву был госпитализирован в местную клинику. Первое заседание по делу о разводе известной пары состоится 15 июня.