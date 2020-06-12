«Опа! Ничего сынок, все постираем»: Безруков разрешил сыну побродить по лужам

Актер театра и кино уточнил, что в этом детском увлечении Степа пошел в него.

46-летний актер Сергей Безруков вместе со своей нынешней женой Анной Матисон воспитывает двоих детей. Не секрет для многих, что возлюбленная художественного руководителя Московского Губернского театра моложе супруга на десять лет. Будучи кинорежиссером и сценаристом, избраннице актера доводилось работать с ним на одной площадке. В июле 2016 года у пары появился их общий ребенок — дочка Мария. В семье также подрастает полуторагодовалый сын Степан. Свои «карантинные» каникулы Безруков вместе с женой и детьми проводил за городом. Судя по свежему видеоотчету, Сергей все еще находится на даче.

В компании Маши и Степы звездные родители прогулялись по поселку после дождя. Безруков не стал возражать против того, чтобы малыши побродили по лужам, измерив их глубину. Вот только Степушка споткнулся, не удержавший на ногах. Сын Анны Матисон весь вымазался в грязи. Не спасли даже резиновые сапоги. Но этот факт абсолютно не беспокоил возлюбленную актера. Как впрочем, и самого Сергея.

«Ну как не побродить по лужам! Лужи, они для этого и существуют! Степа, Степа, скорее — лужи-лужи! Наконец-то, опа! Ничего сынок, все постираем. Ну, как не побродить по лужам. Помчался-помчался… А ты, Маша?! Меряем-меряем», — слышится за кадром голос актера. «Вот это глубина, по колено», — вторит Сергею Безрукову его жена.

В беседе с поклонниками актер подметил, что в этом детском увлечении сынишка пошел в него. В юности Сергею нравилось измерять глубину луж.