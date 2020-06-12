Маленькая модница: Кудрявцева нарядила дочку в комбинезон из денима и стильные кроссовки

Полуторагодовалая дочка телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова растет настоящей красавицей. Более того, с младенчества малышка учится выглядеть красиво, под стать своей звездной маме. И регулярно предстает перед поклонниками семьи в трендовых нарядах, чем невероятно умиляет фолловеров Кудрявцевой.

На этот раз, в связи с хорошей погодой, установившейся в Москве, Кудрявцева нарядила дочурку по-летнему. Она выбрала для малышки розовую футболку с коротким рукавом, на которую надела комбинезончик из денима. На ногах модницы красовались яркие и стильные кроссовки – здесь угадываются спортивные привычки папы к качественной обуви. В качестве головного убора мама надела дочке легкую шапочку.

Не секрет для многих, что телезвезда Лера Кудрявцева значительно старше своего мужа Игоря Макарова. Разница в возрасте супругов составляет 16 лет. Однако, ни саму звезду, ни ее возлюбленного это не смущает, чего не скажешь о хейтерах. Многие злопыхатели регулярно обращают внимание звезд на их возраст.