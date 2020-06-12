Бывший супруг Джоан Роулинг признался, что поднимал на нее руку

Как выяснилось, в жизни писательницы Джоан Роулинг не все гладко. Недавний скандал с оскорблением трансгендеров все еще не утих, а тут еще и бывший супруг Хорхе Арантес заявил на весь мир, что однажды поднял руку на свою супругу. Как сообщает издание The Sun, бывший журналист из Португалии признал, что однажды ударил создательницу «Гарри Поттера», но заметил, что регулярные избиения, в которых его обвиняла Роулинг, это ложь. Также Арантес заявил, что ничуть не сожалеет о своем поступке.

Напомним, ранее писательница сообщала о регулярных издевательствах со стороны своего супруга в первом браке. По словам Джоан, ей с трудом удалось спастись из этих губительных отношений, а теперь она замужем за хорошим и заботливым человеком, а также чувствует себя полностью защищенной.

Напомним, первый муж Роулинг, Арантес, в своих ранних интервью подробно рассказывал, как буквально выгнал женщину из квартиры.