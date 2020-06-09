«Гарри Поттер» против: Рэдклифф выразил несогласие с позицией Роулинг

Конфликт писательницы Джоан Роулинг с трансгендерами не остался без внимания звезд Голливуда. Но удивительно, что открыто высказать свое мнение против литератора решился не кто иной, как Дэниэл Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера в одноименном фильме. Актер написал целое послание, которое появилось на сайте организации Trevor Project, которая специализируется на предоставлении психологической помощи всем представителям трансгендеров.

Чтобы сразу расставить точки над «i», Рэдклифф заявил, что не перечит мнению Роулинг, однако так как он часто сотрудничает с благотворительными организациями, ему есть, что сказать по поводу этого конфликта. Как объяснил актер, трансгендерные женщины могут считаться полноценными женщинами. А любое выступление против этого факта будет считаться уничтожением и унижением личности любого трансгендера. Актер привел статистику экспертов, согласно которой 78% трансгендеров становятся жертвами дискриминации.

Напомним, вся история началась с того, что Джоан Роулинг написала несколько постов, в которых случайно оскорбила всех трансгендеров.