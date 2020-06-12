«Невероятно естественная»: Летучая без макияжа позировала с домашним питомцем на траве

Телеведущая удивилась, почему фото с собакой собирают больше лайков.

Известная телеведущая, экс-звезда программы «Ревизорро» на «Пятнице!» Елена Летучая с огромной любовью и удовольствием демонстрирует свою питомицу породы акита-ину. Ей всего 9 месяцев, но она уже выросла до внушительных размеров, живет в просторном вольере на улице и часто проводит время рядом с хозяйкой.

В своем Instagram Летучая вновь поделилась милым видео со своим четвероногим другом. Телезвезда вышла на прогулку с Акитой и прилегла с ней на траву. Милое общение с любимицей хозяйка сняла на видео, при этом 41-летняя знаменитость позировала без макияжа.

«На Акиту всегда больше лайков, чем на всю нашу семью! Решила за счет нее немного любви подписчиков насобирать», — пошутила Летучая под видео.

Подписчики заметили, что Елена на кадрах выглядит очень свежо и естественно — такая счастливая, красивая и добрая. И поспешили сделать ей массу комплиментов:

«Какая Вы без макияжа хорошенькая», «Такие милые!», «Какие вы милые, красивые, в глазах любовь, вы такая счастливая рядом с Акитой», «Какие милые и красивые, счастливые и сладкие девчули!» — написали фолловеры.