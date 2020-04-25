Семейные радости: Елена Летучая сладко поздравила своего мужчину

Елена Летучая поздравила своего супруга Юрия Анашенкова с 43-м днем рождения. Телеведущая написала пост в своем Instagram и опубликовала фотографию с мужем.
«С днем рождения, Любимый! И надеюсь твои мечты снова покорять волны исполнятся», — написала Елена.
Летучая подарила возлюбленному торт, украшением для которого послужила огромная волна и серфингист. Очевидно, что серфинг — это любимый вид спорта Юрия. Поклонники также поздравили мужа Елены в комментариях.
«С днем рождения! Классный тортик», «Поздравляю! Желаю счастья и любви», «С праздником», — написали подписчики.
Напомним, Летучая вышла замуж на Анашенкова в 2016 году. Свадьба состоялась на греческом берегу в городе Санторини. Для Елены этот брак стал первым, а вот для Юрия вторым. Будучи еще женатым на первой супруге Асмик, мужчина стал встречаться с Еленой, что привело разрыву в семье.