«Материнство вас украсило»: Подольская показала, как выглядела до появления сына на свет

38-летняя Наталья Подольская решила вспомнить, как выглядела до появления сына на свет. Фотографией из закромов певица поделилась на личной странице в Instagram. Напомним, буквально неделю назад семья артистов отмечала первый юбилей сына – Артемию исполнилось 5 лет. В честь торжества малыш получил от мамы с папой долгожданный подарок – породистую собаку. Долгое время супруги интриговали свою аудиторию, намекая на возможное пополнение в семье. Состоялось оно, впрочем, не совсем в классическом формате.

На этот же раз Подольская предалась ностальгии и вспомнила, как выглядела до рождения Темы. Наталья показала снимок, на котором появилась в коротком платье на тонких бретелях. За счет правильного фасона аккуратная грудь Натальи стала выглядеть визуально больше, а бежевые остроносые шпильки добавили роста. Единственное, что не изменилось с годами – цвет волос: из года в год Подольская остается верна рыжему оттенку, а на самоизоляции не испугалась доверить свою шевелюру для покраски мужу.

Аудитория же Натальи подметила – с годами Подольская стала лишь симпатичнее. «Материнство вас явно украсило», — уверены они. «И сейчас, и тогда красотка», «Даже и не верится, что давнее фото», «Красавица, умница, сумасшедшая мамочка и супер жена», — сошлись во мнениях комментирующие.