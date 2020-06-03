Желаемое за действительное: смена фамилии Решетовой на «Юнусову» оказалась фейком

Накануне подруга музыканта Тимура Юнусова модель Анастасия Решетова засветила бумагу, в которой указана под фамилией своего бойфренда. Однако, в реестре индивидуальных предпринимателей, который доступен на официальном сайте налоговой службы России, на 3 июня 2020 года владелица бизнеса Анастасия Решетова продолжает числиться под своими данными. Если бы между рэпером и моделью была свадьба, то соответствующие изменения в надзорный орган Решетовой нужно было бы внести в первую очередь, как того требует законодательство.

Напомним, модель Анастасия Решетова встречается с Тимати с 2015 года. В 2019 году у пары родился сын, которому молодые родители дали имя Ратмир. До этого Тимур Юнусов был в отношениях с Аленой Шишковой, от которой у певца также есть ребенок – шестилетняя дочь Алиса.