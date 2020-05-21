«Какая умная куколка»: Нюша показала милое видео, на котором учит малышку Симбу сортировать мусор

Певица с самого детства прививает своей дочурке правильные навыки.

Популярная певица Нюша в браке с Игорем Сивовым воспитывает полуторагодовалую дочку Симбу. Девочка уже давно стала любимицей публики, и каждое ее появление в свете вызывает бурю эмоций у фанатов ее мамы.

В новой публикации в Instagram малютка Симба снова стала главной героиней. На этот раз мама сняла видео, на котором учит свою крошку сортировать мусор – звезда стремится воспитать наследницу правильно. Певица объяснила дочке, как и куда нужно выбрасывать различные бытовые отходы. Малышка вслед за мамой стала забавно повторять действия, которые усвоила.

«Такая молодец! Очень хороший пример для дочери», — отметил кто-то из поклонников в комментариях.

На полутораминутном видео Симба вместе с мамой рассортировала стекло, жестяные крышечки от детского питания и другие ненужные отходы. Милое видео у многих подписчиков вызвало умиление:

«Уфффей, какая же она умная куколка, так внимательно слушает, так смотрит!», «Умничка», «Сладкая», «Какая лапочка», «Это так мило» — эти и другие комплименты можно прочитать в комментариях.

Нюша очень любит наряжать малютку Симбу в модные вещички. На днях она устроила дочурке домашнюю фотосессию, представив наследницу в новеньком платьице и косыночке.