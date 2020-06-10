«Завидую самой себе»: Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина — мать двоих прекрасных дочек. И у старшей из них, Маруси, 10 июня — день рождения. Девочке исполняется 11 лет. Знаменитая мама в своем Instagram обратилась к наследнице с теплыми словами и поздравлениями.

«Ты моя первая девочка, моя невероятная, моя вселенная. Я родила тебя, когда мне было 26, я ничего еще не знала о детях и многому мы учились вместе, ты столько мне помогала», — пишет мать именинницы.

Бородина призналась, что с Марусей ей всегда было легко и просто. Несмотря на то, что порой телеведущей приходилось быть и мамой, и папой. «Мы с тобой очень многое прошли, спасибо, что всегда была опорой. Я завидую самой себе, что у меня такая великолепная и умная дочь», — призналась теледива.

Поклонники Бородиной отметили, что Маруся выросла очень быстро. И стала настоящей красавицей, очень похожей на свою маму. 11-летняя наследница появилась в первом браке телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. Позже Бородина вышла замуж во второй раз за Курбана Омарова, у них появилась дочка Теона, которой сейчас 4 года.