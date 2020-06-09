«Мишу нельзя сажать в тюрьму»: Панин выступил в защиту Ефремова

Алексей Панин вступился за осуждаемого аудиторией Михаила Ефремова, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ДТП. Напомним, буквально несколько часов назад Таганский суд выбрал для актера меру пресечения – разрешения ситуации Ефремов будет ожидать под домашним арестом ближайшие два месяца.

Выразил свою позицию по поводу происходящего Панин. Он стал одним из немногих, кто поддержал Ефремова в сложившейся ситуации наравне с Собчак и Охлобыстиным. На личной странице в Instagram артист, проживающий за рубежом, подметил, что считает Ефремова – настоящим гением, а некоторые люди и вовсе не имеют права что-то говорить в адрес заслуженного артиста.

«Сейчас всякие будут высказываться по поводу Ефремова. Да, Миша не должен был садиться за руль пьяным. Но его нельзя сажать в тюрьму! И всякие там товарищи не должны свой поганый рот открывать», — подытожил он.

Стоит подметить, что подписчики Панина его защитную речь не оценили. Они заявили, что вряд ли смогут простить Ефремову проступка, поскольку искренне сочувствуют семье Сергея Захарова. Сейчас в интернете ведется сбор финансовой помощи для близких курьера. Похоронить погибшего планируют в Рязани.