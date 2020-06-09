«Не будем фантазировать»: Минкульт не собирается лишать Ефремова званий и заслуг

После того, как Михаил Ефремов 8 июня в центре Москвы устроил жесткое ДТП, находясь за рулем в алкогольном опьянении, в Сети стали требовать лишения актера званий, ролей и наград. Депутат Госдумы Виталий Милонов в числе первых заявил о необходимости наказать звезду таким образом. Волна негодований возникла с новой силой, когда стало известно, что водитель авто, в которое влетел Ефремов, погиб.

В Министерстве культуры отреагировали на вопрос о том, будут ли лишать 56-летнего знаменитого лихача званий и наград. В ведомстве отметили, что к ним с подобным запросом никто не обращался.

«Мы не можем формировать позицию по вопросу, который нас еще не попросили решить. Если мы говорим про лишение его званий, то вы порядок представляете? Не будем фантазировать на эту тему», — отметила изданию Газета.ru пресс-секретарь министерства Анна Усачева.

Михаил Ефремов, помимо звания Заслуженного артиста России, является обладателем множества кинонаград. Он неоднократно был признан лучшим актером за главные и второстепенные роли в отечественных кинофильмах, таких, как «Граница: Таежный роман», «Хороший мальчик» (премия «Ника»), «Двенадцать» («Золотой орел») и других, а также является исполнителем множества ролей в театре «Современник», где служит на настоящий момент.