Кейт Миддлтон отправилась на первый виртуальный визит в наркологический центр

По мнению экспертов, многие люди начали чаще употреблять алкоголь после начала пандемии.

Кейт Миддлтон отправилась в виртуальный тур по лечебному центру, управляемому одной из ее ключевых благотворительных организаций, чтобы узнать больше о росте аддиктивного поведения во время пандемии коронавируса, сообщает издание People.

«Когда все вернется в норму, я бы хотела подойти и поздороваться с командой и всеми, кто там находится», — сказала Кейт в начале разговора.

Мама троих детей сказала, что четверть взрослых британцев могут пить гораздо больше алкоголя в результате самоизоляции, согласно недавнему опросу британской благотворительной организации, которая работает с людьми, страдающими от наркотической и алкогольной зависимости.