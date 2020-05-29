Без королевских привилегий: Кейт Миддлтон сама стрижет своих детей в самоизоляции

Жена британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в самоизоляции стала парикмахером для своих детей. Как сообщает The Sun, 38-летняя мама сама делает стрижки принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

Известно, что Кейт вместе со своей семьей самоизолировались в Норфолке с сокращенным персоналом домработников. Источник рассказал журналистам, что мать герцогини Кэрол Миддлтон научила своих дочерей стричь волосы, так что для них это не великая премудрость. К тому же под рукой у Кейт есть няня Мария Борралло, которая тоже обучена стричь детей. Ее услугами герцогиня пользуется и для своих волос.

«У Джорджа все просто. Шарлотте нравится, когда ее волосы убраны от лица, и их длины достаточно для небольшого конского хвостика. Их обоих легко подстричь», — рассказал источник.

Добавим, что в обычной жизни герцогиня и ее наследники стриглись у знаменитого стилиста Ричарда Уорда, но из-за карантина парикмахера не пускают к королевской семье. Зато у Кейт есть его ножницы и профессиональный набор для стрижки.

больше по теме Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать Герцоги Кембриджские рассказали о работе дома.

Кстати, в той же статье отмечено, что знаменитая пара не рассказала своим детям о том, что происходит в стране. Для малышей самоизоляция — это просто расширенные пасхальные каникулы. Королевским наследникам пришлось привыкать к дистанционному обучению, сама Кейт нашла его довольно сложным.