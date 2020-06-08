Иосиф Пригожин готов отстаивать интересы артистов в Министерстве культуры

Иосиф Пригожин продолжает оставаться на первых полосах российской прессы. Хотя конфликт продюсера с музыкантом Сергеем Шнуровым слегка затих, супруг Валерии продолжает выделяться из череды своих коллег по шоу-бизнесу. Недавно стало известно, что Пригожин совсем не против войти в совет при Министерстве культуры. Причем в абсолютно любой совет, никакого конкретного продюсер назвать не смог.

Во время беседы с журналистами радиостанции «Говорит Москва» Пригожин заявил, что он хотел бы предложить свою кандидатуру в «какой-то совет» Министерства культуры, если такой вообще существует. Разумеется, «какого-то совета» в России пока нет, так что продюсер остался не у дел.

Позже мужчина объяснил, что всего лишь хотел бы объяснить чиновникам, в каком положении «все оказались» из-за мер призванных ограничить распространение пандемии. Разумеется, речь идет не обо всех жителях России, а о представителях шоу-бизнеса и артистах.

Напомним, в мае продюсер публично пожаловался на положение звезд из-за пандемии и отметил, что в бедственном положении находятся даже самые богатые и знаменитые. Музыкант Сергей Шнуров посмеялся над этими словами и предложил посмотреть на то, как выживают простые жители страны, далекие от шоу-бизнеса.