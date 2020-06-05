Иосиф Пригожин объяснил, почему отказывался продвигать любовниц и любовников олигархов

Как отметил продюсер, этот опыт не принес бы ему успеха.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что к нему не раз обращались олигархи, которые просили продвинуть на сцену своих любовниц и даже любовников. Отметим, что ранее композитор Виктор Дробыш также говорил, что влиятельные люди обращались к нему за подобной «помощью».

«У меня в свое время тоже был опыт работы с чьими-то любовницами и любовниками. Но это всегда заканчивалось плачевно — конфликтами, разборками, войнами». Иосиф Пригожин

Как сказал супруг певицы Валерии, в современном мире любовница порой может иметь на мужчину больше притязаний, чем даже жена. Что касается любовников, то, как отметил продюсер, он спокойный человек. Он не возражает, чтобы такие люди занимались за занавеской чем хотят. Для него важно, чтобы они не трогали его. А вот если ему начинают навязывать подобный образ жизни, то это способно вывести его из себя.

По словам продюсера, когда-то к нему за помощью обращался музыкант Стас Михайлов, который в будущем покорил миллионы дамских сердец. Но он не стал с ним сотрудничать. Продюсер сказал, что «не почувствовал его». При этом он рад, что певец в итоге состоялся как артист. Сейчас они в прекрасных отношениях, сообщает «Комсомольская правда».