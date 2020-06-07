Тропический шторм заставил актрису Наталью Андрейченко сбежать из родного дома

Актриса Наталья Андрейченко попала в настоящую бурю. Звезда любимого с детства фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» оказалась практически в безвыходном положении за границей. Андрейченко уже давно живет на собственной вилле, но у суровой стихии совсем другие планы. Электричество отсутствует, а двухметровые волны грозят унести с собой зазевавшихся прохожих.

Актриса записала подробное обращение в своем личном аккаунте в Instagram. Звезда объяснила, что ей даже пришлось сбежать из собственного дома, настолько велика оказалась угроза. Непогода ломает деревья, сносит рекламные щиты и рвет провода. Уже два дня назад в жилище звезды пропало электричество, а сотовая связь оставляет желать лучшего.

Но не стоит переживать, в минувшую субботу, 6 июня Андрейченко успешно эвакуировалась в город Плайя-дель-Карман и сейчас проживает в небольшом отеле, именно там она и записала свое послание. Несмотря ни на что, звезда не унывает и надеется, что уже совсем скоро она сможет вернуться в родной дом.