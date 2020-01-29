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Наталья Андрейченко семь лет не давала развода Максимилиану Шеллу

Как сказала актриса, тяжелее всего расставание перенесла ее дочь от актера Настя.

Наталья Андрейченко семь лет не давала развода Максимилиану Шеллу
Андрейченко семь лет не давала развода Шеллу/http://globallookpress.com/

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что на протяжении семи лет не давала развода своему второму мужу актеру Максимилиану Шеллу.

«В какой-то момент мы запутались. Появились левые люди в нашем доме. Музыканты, тусовка-мусовка. Рушиться все началось, как у Шекспира. Отелло ведь как ревновал Дездемону. Он понимал, что у нее нет физического контакта с другим мужчиной. Но там была влюбленность духа. Максимилиан к этому ревновал. Я больше не могла выносить эту ложь, прикрываться», — заявила Наталья Андрейченко.

Как отметила «Мэри Поппинс советского кинематографа», в какой-то момент у супруга появилась другая женщина. Однажды их общая дочь пришла к нему в Альпах, где он отдыхал с этой женщиной, в дом, а прислуга ее просто не пустила к отцу. Все понимали, что девочка увидит любовницу и расскажет маме.

«Позже Максимилиан сам объяснился. Он пришел ко мне и сказал: «Я встретил женщину. Она простая, примитивная, красивая, и не умная, как ты. Я останусь с ней». Для дочки наш развод был очень болезненным. Но у папы был жесткий характер, поэтому изменить ничего было нельзя. Но даже после расставания мы были вместе. Я семь лет не давала развода. Понимала о планах его новой женщины. Мы даже после суда с Шеллом сели в одну машину и поехали на нашу ферму в Австрию. Представляете глаза адвокатов, которые столько лет нас разводили», — сказала Наталья Андрейченко.

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Тэги:

Максимилиан ШеллНаталья АндрейченкоПрограмма "Судьба человека"
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Наталья Андрейченко семь лет не давала развода Максимилиану Шеллу
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