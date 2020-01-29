Наталья Андрейченко семь лет не давала развода Максимилиану Шеллу

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что на протяжении семи лет не давала развода своему второму мужу актеру Максимилиану Шеллу.

«В какой-то момент мы запутались. Появились левые люди в нашем доме. Музыканты, тусовка-мусовка. Рушиться все началось, как у Шекспира. Отелло ведь как ревновал Дездемону. Он понимал, что у нее нет физического контакта с другим мужчиной. Но там была влюбленность духа. Максимилиан к этому ревновал. Я больше не могла выносить эту ложь, прикрываться», — заявила Наталья Андрейченко.

Как отметила «Мэри Поппинс советского кинематографа», в какой-то момент у супруга появилась другая женщина. Однажды их общая дочь пришла к нему в Альпах, где он отдыхал с этой женщиной, в дом, а прислуга ее просто не пустила к отцу. Все понимали, что девочка увидит любовницу и расскажет маме.

«Позже Максимилиан сам объяснился. Он пришел ко мне и сказал: «Я встретил женщину. Она простая, примитивная, красивая, и не умная, как ты. Я останусь с ней». Для дочки наш развод был очень болезненным. Но у папы был жесткий характер, поэтому изменить ничего было нельзя. Но даже после расставания мы были вместе. Я семь лет не давала развода. Понимала о планах его новой женщины. Мы даже после суда с Шеллом сели в одну машину и поехали на нашу ферму в Австрию. Представляете глаза адвокатов, которые столько лет нас разводили», — сказала Наталья Андрейченко.